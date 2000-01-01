Зума был заявлен в основу на игру с «Лестером», но за 15 минут до старта матча его заменили

Между двумя неrрами устроили гладиаторские бои за право участвовать в матче, проигравший отправился назад в клетку
Защитник «Вест Хэма» Курт Зума не вышел на матч 25-го тура АПЛ против «Лестера». При этом изначально он был в стартовом составе и даже был на разминке.
За 15 минут до начала встречи стало известно, что вместо Зума выйдет Исса Диоп.
- На этой неделе было опубликовано видео, где Зума пинает кошку.
- Зума извинился за свой поступок.
- В марте его не вызовут в сборную Франции.
UPD. Во время матча стало известно, что у Зума испортилось самочувствие и возникли проблемы со зрением.
Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей
Мойес – об ударе Зума кошки: «Люди, судить не вам, есть закон»
Зума в марте не вызовут в сборную Франции из-за видео с избиением кошки (ESPN)
Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки