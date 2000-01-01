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    Зума был заявлен в основу на игру с «Лестером», но за 15 минут до старта матча его заменили

    Защитник «Вест Хэма» Курт Зума не вышел на матч 25-го тура АПЛ против «Лестера». При этом изначально он был в стартовом составе и даже был на разминке.

    За 15 минут до начала встречи стало известно, что вместо Зума выйдет Исса Диоп.

    • На этой неделе было опубликовано видео, где Зума пинает кошку.
    • Зума извинился за свой поступок.
    • В марте его не вызовут в сборную Франции.

    UPD. Во время матча стало известно, что у Зума испортилось самочувствие и возникли проблемы со зрением.

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    Мойес – об ударе Зума кошки: «Люди, судить не вам, есть закон»

    Зума в марте не вызовут в сборную Франции из-за видео с избиением кошки (ESPN)

    Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +726

      Каменный стояк 48 минут назад

      Между двумя неrрами устроили гладиаторские бои за право участвовать в матче, проигравший отправился назад в клетку

      0
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      Рейтинг: +6489

      BarStep 51 минуту назад

      Задолбали уже парня..

      Эта кошка, уже трижды на чисто английском языке,
      публично приняла извинения от Зумы..
      А Дешама, уже на французском, просила не выводить его из состава сборной..

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