Зума был заявлен в основу на игру с «Лестером», но за 15 минут до старта матча его заменили

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума не вышел на матч 25-го тура АПЛ против «Лестера». При этом изначально он был в стартовом составе и даже был на разминке.

За 15 минут до начала встречи стало известно, что вместо Зума выйдет Исса Диоп.

На этой неделе было опубликовано видео, где Зума пинает кошку.

Зума извинился за свой поступок.

В марте его не вызовут в сборную Франции.

UPD. Во время матча стало известно, что у Зума испортилось самочувствие и возникли проблемы со зрением.

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