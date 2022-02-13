АПЛ. «Ливерпуль» на выезде победил «Бернли», «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» в 25-м туре чемпионата Англии оказался сильнее аутсайдера «Бернли». Ливерпульцы укрепились на втором месте.
Фабиньо – лучший бомбардир «Ливерпуля» в 2022 году (пять голов).
«Вулверхэмптон» переиграл «Тоттенхэм». Впервые в истории команда Бруну Лажи одержала четыре выездные победы в АПЛ подряд.
Рауль Хименес забил во всех трех своих выездных матчах АПЛ против «Тоттенхэма».
Англия. АПЛ. 25-й тур
Бернли – Ливерпуль – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Фабиньо, 40.
Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Хименес, 6; 0:2 – Дендокер, 18.
Источник: Бомбардир.ру