Маунт травмировался в финале клубного ЧМ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил о травме полузащитника Мэйсона Маунта, полученной в финале клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). На 32-й минуте его заменил Кристиан Пулишич.

«Соперник упал Маунту на лодыжку. Видимо, серьезно повреждены связки. Пришлось заменить», – сказал Тухель.

Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.

За последний год у нее 3 международных трофея.

Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

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