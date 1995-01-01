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    Маунт травмировался в финале клубного ЧМ

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил о травме полузащитника Мэйсона Маунта, полученной в финале клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). На 32-й минуте его заменил Кристиан Пулишич.

    «Соперник упал Маунту на лодыжку. Видимо, серьезно повреждены связки. Пришлось заменить», – сказал Тухель.

    • Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.
    • За последний год у нее 3 международных трофея.
    • Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

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    Источник: Sky Sports

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