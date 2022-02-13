Мойес – об ударе Зума кошки: «Люди, судить не вам, есть закон»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о ситуации со своим защитником Куртом Зума. Француз подвергся критике за пинок кошки, который был снят на видео.
«Судить не вам, есть закон. Люди хотят быть и судьями, и присяжными, но это все определяет закон. Не вы и не я. Зума продолжает быть в клубе.
Руководство не просило меня отстранить Зума, и это хорошо», – сказал Мойес.
- Зума извинился за свой поступок.
- В марте его не вызовут в сборную Франции.
- В 19:30 по Москве «Вест Хэм» начнет матч 25-го тура АПЛ против «Лестера».
Источник: The Telegraph