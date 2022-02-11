Мойес – об ударе Зума кошки: «Люди, судить не вам, есть закон»

А вот сегодня показали лучшего наездника Англии, который несколько минут лупил своего коня, заставляя его прыгнуть через барьер. Да и вообще все конная выездка основана на издевательствах и причинении боли лошадям. Что же никто об этом не кричит? И почему в этих случаях не возбуждают уголовные дела? Я лично думаю, что все это уже в основном показуха.
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о ситуации со своим защитником Куртом Зума. Француз подвергся критике за пинок кошки, который был снят на видео.
«Судить не вам, есть закон. Люди хотят быть и судьями, и присяжными, но это все определяет закон. Не вы и не я. Зума продолжает быть в клубе.
Руководство не просило меня отстранить Зума, и это хорошо», – сказал Мойес.
- Зума извинился за свой поступок.
- В марте его не вызовут в сборную Франции.
- В 19:30 по Москве «Вест Хэм» начнет матч 25-го тура АПЛ против «Лестера».
Зума в марте не вызовут в сборную Франции из-за видео с избиением кошки (ESPN)
Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки
Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»