Мойес – об ударе Зума кошки: «Люди, судить не вам, есть закон»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о ситуации со своим защитником Куртом Зума. Француз подвергся критике за пинок кошки, который был снят на видео.

«Судить не вам, есть закон. Люди хотят быть и судьями, и присяжными, но это все определяет закон. Не вы и не я. Зума продолжает быть в клубе.

Руководство не просило меня отстранить Зума, и это хорошо», – сказал Мойес.

Зума извинился за свой поступок.

В марте его не вызовут в сборную Франции.

В 19:30 по Москве «Вест Хэм» начнет матч 25-го тура АПЛ против «Лестера».

Зума в марте не вызовут в сборную Франции из-за видео с избиением кошки (ESPN)

Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки

Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»