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    Мойес – об ударе Зума кошки: «Люди, судить не вам, есть закон»

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о ситуации со своим защитником Куртом Зума. Француз подвергся критике за пинок кошки, который был снят на видео.

    «Судить не вам, есть закон. Люди хотят быть и судьями, и присяжными, но это все определяет закон. Не вы и не я. Зума продолжает быть в клубе.

    Руководство не просило меня отстранить Зума, и это хорошо», – сказал Мойес.

    • Зума извинился за свой поступок.
    • В марте его не вызовут в сборную Франции.
    • В 19:30 по Москве «Вест Хэм» начнет матч 25-го тура АПЛ против «Лестера».

    Зума в марте не вызовут в сборную Франции из-за видео с избиением кошки (ESPN)

    Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки

    Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13883

      житель СПб 1 минуту назад

      А вот сегодня показали лучшего наездника Англии, который несколько минут лупил своего коня, заставляя его прыгнуть через барьер. Да и вообще все конная выездка основана на издевательствах и причинении боли лошадям. Что же никто об этом не кричит? И почему в этих случаях не возбуждают уголовные дела? Я лично думаю, что все это уже в основном показуха.

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      Рейтинг: +3378

      Axe111 22 минуты назад

      Таких дол***** судить нам!!!!! Защитничек

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