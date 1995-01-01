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    Несколько игроков «Химок» заразились ковидом. Они тренируются там же, где будет работать сборная России перед матчем с Польшей

    В «Химках» зафиксирована вспышка коронавируса. Несколько футболистов и тренер в связи с положительными тестами ушли на карантин.

    Химчане проводят сбор в турецком Белеке. Там же в марте проведет сбор сборная России в преддверии стыкового матча за путевку на ЧМ-2022 против Польши.

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    • В ближайшем туре они сыграют с «Динамо».
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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1903

      serglider 29 минут назад

      Все понятно... Как просрем, уже есть объяснение, что де ковид не дал полноценно подготовится к матчу.

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