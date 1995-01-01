Несколько игроков «Химок» заразились ковидом. Они тренируются там же, где будет работать сборная России перед матчем с Польшей

В «Химках» зафиксирована вспышка коронавируса. Несколько футболистов и тренер в связи с положительными тестами ушли на карантин.

Химчане проводят сбор в турецком Белеке. Там же в марте проведет сбор сборная России в преддверии стыкового матча за путевку на ЧМ-2022 против Польши.

«Химки» идут в РПЛ последними.

В ближайшем туре они сыграют с «Динамо».

РПЛ возобновится через 2 недели.

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