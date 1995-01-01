Несколько игроков «Химок» заразились ковидом. Они тренируются там же, где будет работать сборная России перед матчем с Польшей

Все понятно... Как просрем, уже есть объяснение, что де ковид не дал полноценно подготовится к матчу.
В «Химках» зафиксирована вспышка коронавируса. Несколько футболистов и тренер в связи с положительными тестами ушли на карантин.
Химчане проводят сбор в турецком Белеке. Там же в марте проведет сбор сборная России в преддверии стыкового матча за путевку на ЧМ-2022 против Польши.
- «Химки» идут в РПЛ последними.
- В ближайшем туре они сыграют с «Динамо».
- РПЛ возобновится через 2 недели.
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