Серия А. «Лацио» разгромил «Болонью» и укрепился в зоне еврокубков

«Лацио» в 25-м туре чемпионата Италии крупно обыграл «Болонью». Дубль у Маттиа Цакканьи. Еще один мяч забил Чиро Иммобиле.

Римляне укрепились в зоне еврокубков, оторвавшись на три очка от «Ромы». «Болонья» осталась 13-й.

Италия. Серия А. 25-й тур

Лацио – Болонья – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 13 (с пенальти); 2:0 – Цакканьи, 53; 3:0 – Цакканьи, 63.

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