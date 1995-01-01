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    34-летний Кавани хочет перейти в испанский клуб

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани намерен продолжить карьеру в Примере.

    34-летний футболист хочет перейти в испанский клуб по окончании сезона, когда он станет свободным агентом.

    Впрочем, уругваец пока не принял окончательное решение касательно своего будущего.

    • В этом сезоне Кавани забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах за «МЮ».
    • Рыночная стоимость форварда – 4 миллиона евро.

    «Ривер Плейт» планирует летом подписать Кавани

    Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

    Рангник: «Не отпущу Кавани в январе. Он очень важный игрок для меня»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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