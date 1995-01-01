34-летний Кавани хочет перейти в испанский клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани намерен продолжить карьеру в Примере.

34-летний футболист хочет перейти в испанский клуб по окончании сезона, когда он станет свободным агентом.

Впрочем, уругваец пока не принял окончательное решение касательно своего будущего.

В этом сезоне Кавани забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах за «МЮ».

Рыночная стоимость форварда – 4 миллиона евро.

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Рангник: «Не отпущу Кавани в январе. Он очень важный игрок для меня»