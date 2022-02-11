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    Сигурдссон: «Кононов поставил «Краснодару» лучшую игру в РПЛ»

    Исландский защитник Рагнар Сигурдссон рассказал о своем отношении к тренеру Олегу Кононову, с которым он работал в «Краснодаре».

    – В «Краснодаре» ты играл под руководством Олега Кононова. Каким он тебе запомнился? После «Спартака» он больше не работал в России.

    – Отличный человек, очень спокойный и добрый. И конечно грамотный тренер, ведь смог поставить «Краснодару» лучшую игру в лиге.

    Я никогда не играл в так круто атакующей команде, было очень весело. У нас в середине были Измайлов, Широков, Мамаев и Перейра, впереди — Смолов, Вандерсон и Жоаозиньо.

    В некоторых матчах у нас с Андреасом почти не было работы, потому что полузащита полностью контролировала ситуацию.

    • Сигурдссон выступал за «Краснодар» с 2014 по 2016 год.
    • В России он также играл за «Ростов» и «Рубин».
    • Последним клубом Кононова была «Рига».

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    Источник: Sport24

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