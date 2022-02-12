Сигурдссон: «Кононов поставил «Краснодару» лучшую игру в РПЛ»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон рассказал о своем отношении к тренеру Олегу Кононову, с которым он работал в «Краснодаре».

– В «Краснодаре» ты играл под руководством Олега Кононова. Каким он тебе запомнился? После «Спартака» он больше не работал в России.

– Отличный человек, очень спокойный и добрый. И конечно грамотный тренер, ведь смог поставить «Краснодару» лучшую игру в лиге.

Я никогда не играл в так круто атакующей команде, было очень весело. У нас в середине были Измайлов, Широков, Мамаев и Перейра, впереди — Смолов, Вандерсон и Жоаозиньо.

В некоторых матчах у нас с Андреасом почти не было работы, потому что полузащита полностью контролировала ситуацию.