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    Семак: «Степень повреждения Ловрена пока непонятна»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу травмы защитника Деяна Ловрена.

    – Мы сегодня видели Ловрена на костылях. Что с ним? Сыграет ли он с «Бетисом»?

    – Пока непонятна степень повреждения. Прилетим – проведем обследование.

    • В четверг, 17 февраля, «Зенит» проведет первый официальный матч после зимней паузы.
    • Соперник – испанский «Бетис».

    Ловрен из-за травмы передвигается на костылях. До матча с «Бетисом» – менее недели

    Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы

    Агент Кабрала: «Президент «Зенита» связывался со мной по трансферу Артура»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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