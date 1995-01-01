Семак: «Степень повреждения Ловрена пока непонятна»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу травмы защитника Деяна Ловрена.

– Мы сегодня видели Ловрена на костылях. Что с ним? Сыграет ли он с «Бетисом»?

– Пока непонятна степень повреждения. Прилетим – проведем обследование.

В четверг, 17 февраля, «Зенит» проведет первый официальный матч после зимней паузы.

Соперник – испанский «Бетис».

Ловрен из-за травмы передвигается на костылях. До матча с «Бетисом» – менее недели

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