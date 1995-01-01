Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Алвеса отклонена

    Апелляционный комитет Ла Лиги отказался сокращать дисквалификацию защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

    Каталонский клуб обжаловал наказание игрока, однако результата это не принесло.

    Бразилец пропустит два матча чемпионата – он не сыграет с «Эспаньолом» и «Валенсией».

    • 38-летнего футболиста дисквалифицировали за красную карточку, полученную в матче с «Атлетико» (4:2).
    • Алвес на 69-й минуте наступил сзади на ногу Яннику Феррейре Карраско.

    «Барселона» обжалует двухматчевую дисквалификацию Алвеса

    Алвеса дисквалифицировали на два матча Примеры за удаление в игре с «Атлетико» (Sport.es)

    Алвес – самый возрастной автор гола в истории «Барселоны»

    Источник: Cope

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93951
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68747
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru