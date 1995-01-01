Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Алвеса отклонена

Апелляционный комитет Ла Лиги отказался сокращать дисквалификацию защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

Каталонский клуб обжаловал наказание игрока, однако результата это не принесло.

Бразилец пропустит два матча чемпионата – он не сыграет с «Эспаньолом» и «Валенсией».

38-летнего футболиста дисквалифицировали за красную карточку, полученную в матче с «Атлетико» (4:2).

Алвес на 69-й минуте наступил сзади на ногу Яннику Феррейре Карраско.

«Барселона» обжалует двухматчевую дисквалификацию Алвеса

Алвеса дисквалифицировали на два матча Примеры за удаление в игре с «Атлетико» (Sport.es)

Алвес – самый возрастной автор гола в истории «Барселоны»