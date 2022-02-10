Умяров – о Николсоне: «Бросилось в глаза его завершение. На тренировке 10 из 10 забил»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об одноклубнике Шамаре Николсоне.

— Новый форвард Шамар Николсон знаком менее всех среди новичков. Какие у него сильные качества?

— Бросилось в глаза его завершение: на одной из тренировок мы выполняли упражнение, где нужно было сделать прокат и завершить. Мне кажется, Николсон десять из десяти забил.

Николсон забил 3 гола на сборах «Спартака».

«Спартак» купил ямайца за 9 миллионов евро.

Он подписал контракт до 2026 года.

Ваноли: «Счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон»

Товарищеский матч. Дебютный гол Николсона в матче с «Уралом» помог «Спартаку» впервые победить при Ваноли

«Спартак» заплатил 9,5 миллиона за Николсона. 1,5 миллиона – агентские (Иван Карпов)