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    Умяров – о Николсоне: «Бросилось в глаза его завершение. На тренировке 10 из 10 забил»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об одноклубнике Шамаре Николсоне.

    — Новый форвард Шамар Николсон знаком менее всех среди новичков. Какие у него сильные качества?

    — Бросилось в глаза его завершение: на одной из тренировок мы выполняли упражнение, где нужно было сделать прокат и завершить. Мне кажется, Николсон десять из десяти забил.

    • Николсон забил 3 гола на сборах «Спартака».
    • «Спартак» купил ямайца за 9 миллионов евро.
    • Он подписал контракт до 2026 года.

    Ваноли: «Счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон»

    Товарищеский матч. Дебютный гол Николсона в матче с «Уралом» помог «Спартаку» впервые победить при Ваноли

    «Спартак» заплатил 9,5 миллиона за Николсона. 1,5 миллиона – агентские (Иван Карпов)

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +58130

      portero 29 минут назад

      При такой стате, станет лучшим бомбардиром....

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      Рейтинг: +13775

      житель СПб 57 минут назад

      Судя по всему, очень удачное пополнение Спартака! Будет интересно смотреть Чемп после перерыва.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12071

      Fusballer 1 час назад

      Официальные матчи покажут, чего этот уголёк стоит.

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