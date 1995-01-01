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    Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Россия опустилась с 34-го на 35-е место. В активе команды 1493 очка.

    Опередил россиян Египет, который дошел до финала Кубка Африки.

    Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1828), Бразилия остается второй (1823), замыкает тройку лидеров Франция (1786).

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    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии12
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      Рейтинг: +12053

      Fusballer 28 минут назад

      Бельгия больше трёх лет возглавляет рейтинг. Это звездец. За это время Португалия выиграла Лигу наций, Франция выиграла Лигу наций и Италия выиграла Евро-2020. У Бельгии - 0.

      1
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      Рейтинг: +13348

      Skull_Boy 52 минуты назад

      За какие такие плоды Бельгия ОПЯТЬ на 1м месте, если она нихрена ничего не выиграла и клубы в тотальном очке

      1
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      Рейтинг: +948

      SuperNils 1 час назад

      До сих пор удивляюсь Бельгии на первом месте - у сборной ВООБЩЕ нет никаких достижений, зато она выше Италии, Франции, Бразилии. Они там под наркотой что ли?

      2
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      Рейтинг: +3677

      Питерский князь > SuperNils 1 час назад

      И не говори. Тобой перечисленные команды ноги об них вытрут
      :)).

      0
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      Рейтинг: +6310

      R_a_i_n 1 час назад

      Годами в футболе жопа творилась. Теперь пожинаем плоды.

      0
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      Рейтинг: +10813

      playsh 2 часа назад

      Дык это,Египет нас обошёл - это же другое дело,это же картина маслом.Это ни какая-то там Италия-неудачница,а всё же финалист Кубка Африки.

      1
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      Рейтинг: +474

      borusse 2 часа назад

      это про этот прорыв и рывок Вальдемар рассказывал ? ))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12053

      Fusballer > borusse 2 часа назад

      Отрицательный рывок!

      1
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      Рейтинг: +10813

      playsh > Fusballer 2 часа назад

      Почему?

      0
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      Рейтинг: +12053

      Fusballer > playsh 2 часа назад

      Движение верх, только отрицательное. Медведев вроде подобным образом высказался, или Песков. Но в целом это в первую очередь достижение Египта сказалось.

      0
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      Рейтинг: +674

      99-й 2 часа назад

      Пора перезаявлятся в африканскую конфедерацию наш уровень походу

      4
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      Рейтинг: +12053

      Fusballer 2 часа назад

      Достижение!

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