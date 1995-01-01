Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Бельгия больше трёх лет возглавляет рейтинг. Это звездец. За это время Португалия выиграла Лигу наций, Франция выиграла Лигу наций и Италия выиграла Евро-2020. У Бельгии - 0.
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Россия опустилась с 34-го на 35-е место. В активе команды 1493 очка.
Опередил россиян Египет, который дошел до финала Кубка Африки.
Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1828), Бразилия остается второй (1823), замыкает тройку лидеров Франция (1786).
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