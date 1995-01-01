«Барселона» обжалует двухматчевую дисквалификацию Алвеса

«Барселона» сообщила о планах подать апелляцию на дисквалификацию правого защитника Дани Алвеса.
Сообщалось, что бразилец должен пропустить два матча Примеры.
- 38-летнего футболиста дисквалифицировали за красную карточку, полученную в матче с «Атлетико» (4:2).
- Алвес на 69-й минуте наступил сзади на ногу Яннику Феррейре Карраско.
- Он не сыграет с «Эспаньолом» и «Валенсией».
Алвеса дисквалифицировали на два матча Примеры за удаление в игре с «Атлетико» (Sport.es)
Алвес – самый возрастной автор гола в истории «Барселоны»
Дани Алвес забил гол, отдал ассист и удалился в матче «Барселоны» с «Атлетико»