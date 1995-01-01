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    «Барселона» обжалует двухматчевую дисквалификацию Алвеса

    «Барселона» сообщила о планах подать апелляцию на дисквалификацию правого защитника Дани Алвеса.

    Сообщалось, что бразилец должен пропустить два матча Примеры.

    • 38-летнего футболиста дисквалифицировали за красную карточку, полученную в матче с «Атлетико» (4:2).
    • Алвес на 69-й минуте наступил сзади на ногу Яннику Феррейре Карраско.
    • Он не сыграет с «Эспаньолом» и «Валенсией».

    Алвеса дисквалифицировали на два матча Примеры за удаление в игре с «Атлетико» (Sport.es)

    Алвес – самый возрастной автор гола в истории «Барселоны»

    Дани Алвес забил гол, отдал ассист и удалился в матче «Барселоны» с «Атлетико»

    Источник: твиттер «Барселоны»

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