«Томь» объявила о подписании первого в истории клуба португальца

Центральный защитник Дениш Дуарте стал игроком «Томи».

27-летний футболист перешел в команду ФНЛ из «Торреенсе» на правах свободного агента.

Это первый португалец в истории томского клуба.

Рыночная стоимость Дуарте – 200 тысяч евро.

«Томь» идет на 14-м месте в ФНЛ после 25 туров.

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