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    Айртон: «Никогда не думал об уходе из «Спартака»

    Защитник «Спартака» Айртон высказался о заключении с клубом нового контракта до 2026 года.

    «Очень рад, что все произошло именно таким образом. Ждал этого продления. Никогда не думал об уходе из «Спартака». Счастлив, что мы заключили новое соглашение.

    Надеюсь, что буду приносить пользу команде в каждом матче и что все мы станем еще сильнее. Как в этом сезоне, так и в следующих», – заявил бразилец.

    • Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.
    • Он провел 103 матча, забил 4 гола и сделал 11 ассистов.

    «Спартак» продлил контракт с Айртоном до 2026 года

    «Спартак» по инициативе Каттани пытается продлить Айртона (Metaratings)

    Айртон не сыграет с «Сочи». Это будет его первый пропущенный матч в сезоне РПЛ

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2723

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Засосник из футболиста у свиней превратился в любителя лузера. Гыгыгы

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