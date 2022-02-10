Айртон: «Никогда не думал об уходе из «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон высказался о заключении с клубом нового контракта до 2026 года.

«Очень рад, что все произошло именно таким образом. Ждал этого продления. Никогда не думал об уходе из «Спартака». Счастлив, что мы заключили новое соглашение.

Надеюсь, что буду приносить пользу команде в каждом матче и что все мы станем еще сильнее. Как в этом сезоне, так и в следующих», – заявил бразилец.