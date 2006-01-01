АПЛ. Гол и два ассиста Коутиньо не помогли «Астон Вилле» выиграть у «Лидса»

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Лидсом» (3:3) в матче 24-го тура АПЛ.
Гол и две результативные передачи сделал новичок команды из Бирмингема Филиппе Коутиньо.
По дублю сделали Джейкоб Рэмзи и Даниэль Джеймс.
Англия. АПЛ. 24-й тур
Астон Вилла – Лидс – 3:3 (3:2)
Голы: 0:1 – Джеймс, 9; 1:1 – Коутиньо, 30; 2:1 – Рэмзи, 38; 3:1 – Рэмзи, 43; 3:2 – Джеймс, 45+2; 3:3 – Льоренте, 63.
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