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    АПЛ. Гол и два ассиста Коутиньо не помогли «Астон Вилле» выиграть у «Лидса»

    «Астон Вилла» сыграла вничью с «Лидсом» (3:3) в матче 24-го тура АПЛ.

    Гол и две результативные передачи сделал новичок команды из Бирмингема Филиппе Коутиньо.

    По дублю сделали Джейкоб Рэмзи и Даниэль Джеймс.

    Англия. АПЛ. 24-й тур

    Астон Вилла – Лидс – 3:3 (3:2)

    Голы: 0:1 – Джеймс, 9; 1:1 – Коутиньо, 30; 2:1 – Рэмзи, 38; 3:1 – Рэмзи, 43; 3:2 – Джеймс, 45+2; 3:3 – Льоренте, 63.

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    Источник: «Бомбардир»

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