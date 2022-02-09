Марсьяль – о «Севилье»: «Барса» общалась с моими агентами, а «Ювентус» настаивал на переходе. Но я хотел регулярно играть»

Форвард «Севильи» Антони Марсьяль, арендованный у «МЮ», объяснил, почему решил перейти в испанский клуб.

«Барселона» общалась с моими агентами в январе. «Ювентус» хотел подписать меня и настаивал на переходе. Это правда. Но моим приоритетом была «Севилья».

Здесь у меня есть шанс стать футболистом стартового состава – играть регулярно, как я хотел», – сказал Марсьяль.