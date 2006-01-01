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    Марсьяль – о «Севилье»: «Барса» общалась с моими агентами, а «Ювентус» настаивал на переходе. Но я хотел регулярно играть»

    Форвард «Севильи» Антони Марсьяль, арендованный у «МЮ», объяснил, почему решил перейти в испанский клуб.

    «Барселона» общалась с моими агентами в январе. «Ювентус» хотел подписать меня и настаивал на переходе. Это правда. Но моим приоритетом была «Севилья».

    Здесь у меня есть шанс стать футболистом стартового состава – играть регулярно, как я хотел», – сказал Марсьяль.

    • «МЮ» купил Марсьяля в 2015 году за 60 миллионов евро.
    • Клуб отдал его в аренду до конца сезона.
    • В текущем сезоне француз забил 1 гол в 12 матчах.

    «МЮ» отпустил Марсьяля и Диалло в аренду из-за прогресса 19-летнего вингера Эланга (ESPN)

    «Севилья» объявила об аренде Марсьяля

    Марсьяль прилетел в Испанию. «Севилья» арендует его у «МЮ»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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