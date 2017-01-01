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    Джикия: «Во времена «Амкара» я много чего делал. Так лучше делать не надо»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об одноклубнике Квинси Промесе.

    ― С чем связываешь пока не очень удачную игру Промеса? Кажется, что это не то, чего от него ждали.

    ― Всe зависит от командной игры. Если бы мы выигрывали 1:0, никто бы не обращал внимание на то, что кто-то не в лучшей форме. Но каждый в «Спартаке» способен играть намного ярче ― это факт.

    Что касается Промеса, то у него непростой период в жизни. Он вернулся в «Спартак» ― клуб, где он стал тем самым Квинси Промесом. Квинси хочет играть как можно лучше, но ему нужно время для адаптации, полноценный сбор. Сейчас у нас много нового, все игроки в одинаковых условиях. Так что всe должно наладиться.

    ― Некоторые предлагают тебе его эмоционально завести, как во времена, когда ты играл против него за «Амкар».

    ― Во времена «Амкара» я много чего делал. Так лучше делать не надо.

    • Джикия играет за «Спартак» с 2017 года.
    • Его контракт истекает летом 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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