Джикия: «Во времена «Амкара» я много чего делал. Так лучше делать не надо»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об одноклубнике Квинси Промесе.
― С чем связываешь пока не очень удачную игру Промеса? Кажется, что это не то, чего от него ждали.
― Всe зависит от командной игры. Если бы мы выигрывали 1:0, никто бы не обращал внимание на то, что кто-то не в лучшей форме. Но каждый в «Спартаке» способен играть намного ярче ― это факт.
Что касается Промеса, то у него непростой период в жизни. Он вернулся в «Спартак» ― клуб, где он стал тем самым Квинси Промесом. Квинси хочет играть как можно лучше, но ему нужно время для адаптации, полноценный сбор. Сейчас у нас много нового, все игроки в одинаковых условиях. Так что всe должно наладиться.
― Некоторые предлагают тебе его эмоционально завести, как во времена, когда ты играл против него за «Амкар».
― Во времена «Амкара» я много чего делал. Так лучше делать не надо.
- Джикия играет за «Спартак» с 2017 года.
- Его контракт истекает летом 2024 года.