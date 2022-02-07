Терюшков: «Трансферная кампания «Химок» подходит к завершению»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал подписание нападающего Дидье Ламкеля Зе, а также высказался о возможном трансфере защитника «Браги» Бруно Вианы.

«Мы долго наблюдали, смотрели за игрой этого нападающего, по габаритам Зе нам очень понравился, чем-то напоминает нашего бывшего форварда Мохаммеда Конате.

Он прошел медицинское обследование, думаем, что он нам поможет, потому что чистой «десятки» нам не хватает с учетом того, что мы достаточно серьезно укрепили линию полузащиты.

Я думаю, что он будет хорошо цепляться за мячи, хорошее приобретение для нашего чемпионата. Время покажет, посмотрим в двух-трех ближайших играх.

Зимняя трансферная кампания «Химок» подходит к завершению, но мы сейчас рассматриваем укрепление позиции в защите, это Бруно Виана из «Браги».

Ранее в СМИ писали, что у него будет зарплата около 164 тысяч евро, но она будет меньше в разы. Думаю, что договоримся, чтобы Бруно присоединился к команде, мы рассматриваем полноценный контракт.

Наверное, после этого зимняя трансферная «Химок» будет завершена. Мы точно никого искать не будем, но не исключаю того, что мы смотрим в сторону нападающих.

Если будет достойный вариант, мы сможем договориться с кем-то еще, то, в принципе, еще один игрок может пополнить состав «Химок», – сказал Терюшков.