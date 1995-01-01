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    Джикия – о Витории: «Всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты ешь один хлеб»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе Руя Витории с поста главного тренера команды.

    «Всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты ешь один хлеб. Руй вписал своe имя и фамилию в историю «Спартака».

    Он тренер, который сделал то, что клуб не делал 25 лет (занял первое место в еврокубковой группе – примечание «Бомбардира»). Были разные моменты, но я могу повторить то, что сказал ему лично.

    Что сказал? Я благодарен ему за работу, которую он проделал. За время, которое провeл вместе с нами. Могу сказать ему спасибо за честность.

    При личном общении с ним я ни разу не задумывался о том, что он сделал что-то не так. Мы расстались в хороших отношениях, поблагодарили друг друга. В футболе бывает, что люди приходят и уходят», – сказал Джикия.

    • Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
    • Вместо него команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.

    Джикия: «Если бы я играл с Левандовски один на один, на матч бы не приехал»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13662

      Cleaner 54 минуты назад

      Джикия – о Витории: «Всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты ешь один хлеб, пьешь одно пиво, ходишь в одну баню»...)))

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