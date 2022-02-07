Джикия – о Витории: «Всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты ешь один хлеб»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе Руя Витории с поста главного тренера команды.

«Всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты ешь один хлеб. Руй вписал своe имя и фамилию в историю «Спартака».

Он тренер, который сделал то, что клуб не делал 25 лет (занял первое место в еврокубковой группе – примечание «Бомбардира»). Были разные моменты, но я могу повторить то, что сказал ему лично.

Что сказал? Я благодарен ему за работу, которую он проделал. За время, которое провeл вместе с нами. Могу сказать ему спасибо за честность.

При личном общении с ним я ни разу не задумывался о том, что он сделал что-то не так. Мы расстались в хороших отношениях, поблагодарили друг друга. В футболе бывает, что люди приходят и уходят», – сказал Джикия.