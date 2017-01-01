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    Джикия – о контракте Бакаева: «Хочу, чтобы он остался в «Спартаке». Очень хороший футболист»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации с продлением контракта одноклубника Зелимхана Бакаева.

    «Не хочу делать ему рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях. Скажу коротко: Бака ― очень хороший футболист, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке», – сказал Джикия.

    • Контракт Бакаева истекает летом.
    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

    «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым, Кутеповым и Бакаевым о продлении контрактов

    Бакаев – о ничьей с «Ригой»: «Лучше так. Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем, а потом сами видите»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3625

      tarasofka 7 минут назад

      "так как мы в очень близких отношениях" ©

      позор дезеувам из тарасофки! уже средь бела дня афишируют и не стесняются!

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