Джикия – о контракте Бакаева: «Хочу, чтобы он остался в «Спартаке». Очень хороший футболист»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации с продлением контракта одноклубника Зелимхана Бакаева.

«Не хочу делать ему рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях. Скажу коротко: Бака ― очень хороший футболист, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке», – сказал Джикия.

Контракт Бакаева истекает летом.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

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