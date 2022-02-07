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    «Химки» объявили об аренде форварда «Антверпена» Ламкеля Зе

    Нападающий «Антверпена» Дидье Ламкель Зе перешел в «Химки».

    Подмосковный клуб арендовал 25-летнего камерунца до конца сезона.

    • Ламкель Зе – воспитанник «Лилля».
    • В 7 матчах этого чемпионата Словакии он забил 2 гола и сделал 2 результативных паса.
    • «Химки» идут в РПЛ последними.

    Агент Ламкеля Зе: «Дидье переходит в «Химки». Аренда без права выкупа»

    Форвард «Антверпена» Ламкель Зе перейдет в «Химки» («Чемпионат»)

    Источник: сайт «Химок»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +124

      Sylpheed 15 минут назад

      А как он будучи игроком камерунской сборной и бельгийского клуба смог забить аж 2 гола в чемпионате Словакии?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +11999

      Fusballer > Sylpheed 4 минуты назад

      В аренде был.

      0
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      Рейтинг: +5790

      Ганнибал Лектор 32 минуты назад

      Антон Заболотный негодуэ: он теперь не уникальный

      0
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