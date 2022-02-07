«Химки» объявили об аренде форварда «Антверпена» Ламкеля Зе

А как он будучи игроком камерунской сборной и бельгийского клуба смог забить аж 2 гола в чемпионате Словакии?)
Нападающий «Антверпена» Дидье Ламкель Зе перешел в «Химки».
Подмосковный клуб арендовал 25-летнего камерунца до конца сезона.
- Ламкель Зе – воспитанник «Лилля».
- В 7 матчах этого чемпионата Словакии он забил 2 гола и сделал 2 результативных паса.
- «Химки» идут в РПЛ последними.
«Химки» арендовали камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у «Антверпена». Соглашение рассчитано до конца сезона. Футболист прошeл медобследование и присоединился к команде в Турции.Bienvenue, Didier!https://t.co/RTBRs1fVfP pic.twitter.com/8axJlYTj6J— ФК «Химки» (@fc_khimki) February 7, 2022
Агент Ламкеля Зе: «Дидье переходит в «Химки». Аренда без права выкупа»
Форвард «Антверпена» Ламкель Зе перейдет в «Химки» («Чемпионат»)