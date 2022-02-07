«Химки» объявили об аренде форварда «Антверпена» Ламкеля Зе

Нападающий «Антверпена» Дидье Ламкель Зе перешел в «Химки».

Подмосковный клуб арендовал 25-летнего камерунца до конца сезона.

«Химки» арендовали камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у «Антверпена». Соглашение рассчитано до конца сезона. Футболист прошeл медобследование и присоединился к команде в Турции.Bienvenue, Didier!https://t.co/RTBRs1fVfP pic.twitter.com/8axJlYTj6J