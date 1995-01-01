Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Ребров: «Бросалось в глаза, что Думбия явно больше лет, чем заявлено. В 25 выглядел на 35-40»

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался об экс-нападающем ЦСКА Сейду Думбия.

    «Думаю, вы все помните гол из 2013-го, который Думбия забил мне в дерби. Там получилось комично. За тур до этого я взял пенальти от Халка, мы победили «Зенит» 4:2, Леонид Арнольдович после игры про меня сказал, что мы наблюдаем рождение новой звезды. А дальше как раз случился тот матч с ЦСКА и моя ошибка на первых минутах.

    Идет закидушка, я вылетаю на нее и обсираюсь. Причем если бы я не побежал, то Макеев, думаю, остановил бы Думбия сам. В итоге получилось, что Макеев поднял голову, увидел меня и отошел, чтобы не мешать. А я не успел.

    Думбия мне казался каким-то не очень быстрым, но в тот момент почувствовал и его скорость, и его мощь. Еще, конечно, бросалось в глаза, что лет ему явно больше, чем заявлено (официально Думбия на момент матча было 25 лет – прим. «Бомбардира»). Выглядел уже тогда на 35-40.

    Болельщики ЦСКА мне еще кричали: «Тема, молодец, красавчик, давай продолжай, бегай вперед, привози еще!». Но это ладно.

    Самое смешное было у Кински, когда он играл против «Спартака» в Раменском. Фанаты заряжают: «Кински – пидора-а-а-с, Кински – пидора-а-а-с». Тони поворачивается к ним и делает вид, будто он дирижер, ими руководит. Болельщики оценили, похлопали и перестали кричать», – написал Ребров в блоге.

    • Думбия 34 года.
    • Африканский футболист с лета без клуба.
    • Он трижды становился чемпионом России.

    Ребров: «У Кокорина есть все. Он самый разносторонний форвард вместе со Смоловым»

    Ребров: «Вагнер Лав – лучший форвард РПЛ, против которого я играл»

    Тренер «Слована» Вайсс: «Хочу поговорить с Ребровым об аренде игроков «Спартака»

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:44
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13649

      Cleaner 1 час назад

      Ребров, бросается в глаза, что ты пургу несешь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12747

      NewLife 1 час назад

      "Идет закидушка, я вылетаю" спросить у Думбии, сколько ему лет, услышав ответ я обсираюсь. Штанголиз туповат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1886

      almanev 2 часа назад

      Часто говорят, что у африканцев возраст занижен. Если это правда, то как они в 40 бегают как 25-летние?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      ViktorMG1953 2 часа назад

      Бывает, что человек выглядит старше своего возраста, бывает моложе. Кстати на сколько выглядит Мелкадзе?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +164

      Мася_1989 > ViktorMG1953 52 минуты назад

      Это да... Он в 20 выглядел на 35 минимум.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4536

      Блямба 2 часа назад

      Это в обеденный перерыв написано,или координаторов не кормят..?
      Хотя,если кормить ,то вообще нетленка будет...

      "Идет закидушка, я вылетаю на нее и обсираюсь"(с)
      Лучше бы штангу лизал дальше.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93793
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68715
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru