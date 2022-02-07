Ребров: «Бросалось в глаза, что Думбия явно больше лет, чем заявлено. В 25 выглядел на 35-40»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался об экс-нападающем ЦСКА Сейду Думбия.

«Думаю, вы все помните гол из 2013-го, который Думбия забил мне в дерби. Там получилось комично. За тур до этого я взял пенальти от Халка, мы победили «Зенит» 4:2, Леонид Арнольдович после игры про меня сказал, что мы наблюдаем рождение новой звезды. А дальше как раз случился тот матч с ЦСКА и моя ошибка на первых минутах.

Идет закидушка, я вылетаю на нее и обсираюсь. Причем если бы я не побежал, то Макеев, думаю, остановил бы Думбия сам. В итоге получилось, что Макеев поднял голову, увидел меня и отошел, чтобы не мешать. А я не успел.

Думбия мне казался каким-то не очень быстрым, но в тот момент почувствовал и его скорость, и его мощь. Еще, конечно, бросалось в глаза, что лет ему явно больше, чем заявлено (официально Думбия на момент матча было 25 лет – прим. «Бомбардира»). Выглядел уже тогда на 35-40.

Болельщики ЦСКА мне еще кричали: «Тема, молодец, красавчик, давай продолжай, бегай вперед, привози еще!». Но это ладно.

Самое смешное было у Кински, когда он играл против «Спартака» в Раменском. Фанаты заряжают: «Кински – пидора-а-а-с, Кински – пидора-а-а-с». Тони поворачивается к ним и делает вид, будто он дирижер, ими руководит. Болельщики оценили, похлопали и перестали кричать», – написал Ребров в блоге.