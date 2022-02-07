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  • Ребров: «Бросалось в глаза, что Думбия явно больше лет, чем заявлено. В 25 выглядел на 35-40»

Ребров: «Бросалось в глаза, что Думбия явно больше лет, чем заявлено. В 25 выглядел на 35-40»

7 февраля 2022, 13:44
7

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался об экс-нападающем ЦСКА Сейду Думбия.

«Думаю, вы все помните гол из 2013-го, который Думбия забил мне в дерби. Там получилось комично. За тур до этого я взял пенальти от Халка, мы победили «Зенит» 4:2, Леонид Арнольдович после игры про меня сказал, что мы наблюдаем рождение новой звезды. А дальше как раз случился тот матч с ЦСКА и моя ошибка на первых минутах.

Идет закидушка, я вылетаю на нее и обсираюсь. Причем если бы я не побежал, то Макеев, думаю, остановил бы Думбия сам. В итоге получилось, что Макеев поднял голову, увидел меня и отошел, чтобы не мешать. А я не успел.

Думбия мне казался каким-то не очень быстрым, но в тот момент почувствовал и его скорость, и его мощь. Еще, конечно, бросалось в глаза, что лет ему явно больше, чем заявлено (официально Думбия на момент матча было 25 лет – прим. «Бомбардира»). Выглядел уже тогда на 35-40.

Болельщики ЦСКА мне еще кричали: «Тема, молодец, красавчик, давай продолжай, бегай вперед, привози еще!». Но это ладно.

Самое смешное было у Кински, когда он играл против «Спартака» в Раменском. Фанаты заряжают: «Кински – пидора-а-а-с, Кински – пидора-а-а-с». Тони поворачивается к ним и делает вид, будто он дирижер, ими руководит. Болельщики оценили, похлопали и перестали кричать», – написал Ребров в блоге.

  • Думбия 34 года.
  • Африканский футболист с лета без клуба.
  • Он трижды становился чемпионом России.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Думбия Сейду
Комментарии (7)
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Блямба
1644231784
Это в обеденный перерыв написано,или координаторов не кормят..? Хотя,если кормить ,то вообще нетленка будет... "Идет закидушка, я вылетаю на нее и обсираюсь"(с) Лучше бы штангу лизал дальше.
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ViktorMG1953
1644232489
Бывает, что человек выглядит старше своего возраста, бывает моложе. Кстати на сколько выглядит Мелкадзе?
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almanev
1644233843
Часто говорят, что у африканцев возраст занижен. Если это правда, то как они в 40 бегают как 25-летние?)
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NewLife
1644235400
"Идет закидушка, я вылетаю" спросить у Думбии, сколько ему лет, услышав ответ я обсираюсь. Штанголиз туповат.
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Борисыч1
1644244142
У гориллы, например, ваще возраст на глаз не определишь. И другие примеры есть - тоже например, китайцы не могут на глаз определить возраст у европейцев. Сам сталкивался с этим в Китае.
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Hektor 84
1644260128
А сейчас поди лет на 50 выглядит)))
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