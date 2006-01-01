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    Обамеянг – о дебюте за «Барсу»: «Впервые надеть майку такого клуба – это невероятное чувство»

    Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг высказался после дебюта в составе «Барселоны».

    «Впервые надеть майку такого клуба – это невероятное чувство! Сильная командная игра и огромная победа для нас», – написал габонец в инстаграме.

    • «Барса» победила «Атлетико» со счетом 4:2.
    • Обамеянг вышел на замену во втором тайме вместо Адамы Траоре.
    • Он перешел в каталонский клуб бесплатно из «Арсенала».

    Обамеянг дебютировал за «Барсу», заменив Траоре. Адама сделал ассист в первом матче после возвращения

    Дембеле, Обамеянг, Траоре – в заявке «Барселоны» на игру с «Атлетико»

    Обамеянг: «Барса» – великий клуб. Мы должны вернуться и выиграть Лигу чемпионов»

    Источник: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      Lipatoff 3 часа назад

      Играй с честью габонец

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