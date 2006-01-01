Обамеянг – о дебюте за «Барсу»: «Впервые надеть майку такого клуба – это невероятное чувство»

Играй с честью габонец
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг высказался после дебюта в составе «Барселоны».
«Впервые надеть майку такого клуба – это невероятное чувство! Сильная командная игра и огромная победа для нас», – написал габонец в инстаграме.
- «Барса» победила «Атлетико» со счетом 4:2.
- Обамеянг вышел на замену во втором тайме вместо Адамы Траоре.
- Он перешел в каталонский клуб бесплатно из «Арсенала».
Обамеянг дебютировал за «Барсу», заменив Траоре. Адама сделал ассист в первом матче после возвращения
Дембеле, Обамеянг, Траоре – в заявке «Барселоны» на игру с «Атлетико»
Обамеянг: «Барса» – великий клуб. Мы должны вернуться и выиграть Лигу чемпионов»