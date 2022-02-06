Марсело хочет побить рекорд «Реала» по трофеям и стать моделью для рекламы нижнего белья

Левый защитник «Реала» Марсело может закончить карьеру ближайшим летом.

33-летний футболист рассчитывает в этом сезоне побить рекорд клуба по выигранным трофеям. Сейчас у него и Пако Хенто по 23 титула.

Если это произойдет, то бразилец будет готов завершить карьеру и стать моделью для рекламы нижнего белья.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года.

В этом сезоне он провел 10 матчей без голевых действий.

Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

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