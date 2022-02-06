Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Марсело хочет побить рекорд «Реала» по трофеям и стать моделью для рекламы нижнего белья

    Левый защитник «Реала» Марсело может закончить карьеру ближайшим летом.

    33-летний футболист рассчитывает в этом сезоне побить рекорд клуба по выигранным трофеям. Сейчас у него и Пако Хенто по 23 титула.

    Если это произойдет, то бразилец будет готов завершить карьеру и стать моделью для рекламы нижнего белья.

    • Марсело выступает за «Реал» с 2007 года.
    • В этом сезоне он провел 10 матчей без голевых действий.
    • Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

    Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Мариано и Вальехо не захотели покидать «Реал» зимой

    Марсело получил трехматчевую дисквалификацию в Кубке Испании. Он сказал судье: «Ты очень плох»

    Марсело повторил рекорд «Реала» по выигранным трофеям

    Источник: Cope

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93793
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68715
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru