Влахович забил первый гол за «Ювентус» на 13-й минуте дебютного матча

«Ювентус» играет с «Вероной» в домашнем матче 24-го тура Серии А.

Счет на 13-й минуте открыл нападающий Душан Влахович. Это его дебютная игра за туринскую команду.

«Юве» купил Влаховича у «Фиорентины» за 81,6 млн евро.

Он лучший бомбардир в чемпионате Италии (18 голов).

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