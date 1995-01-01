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    Влахович забил первый гол за «Ювентус» на 13-й минуте дебютного матча

    «Ювентус» играет с «Вероной» в домашнем матче 24-го тура Серии А.

    Счет на 13-й минуте открыл нападающий Душан Влахович. Это его дебютная игра за туринскую команду.

    • «Юве» купил Влаховича у «Фиорентины» за 81,6 млн евро.
    • Он лучший бомбардир в чемпионате Италии (18 голов).

    «Я должен быть скромным»: Влахович отказался жить в бывшем доме Роналду

    Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел уйти свободным агентом, как Мбаппе из «ПСЖ». Было много лжи и обмана»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 23:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +322

      Demgel 20 минут назад

      Начало положено)С дебютным.....

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