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    Сутормин – о финале Евро по футзалу Португалия – Россия: «Ключевое – реализация голевых моментов»

    Футболист «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы по футзалу между сборными Португалии и России. Он назвал компонент, в котором россияне должны проявить внимательность.

    «Внимательно слежу за чемпионатом Европы. Смотрел полуфинальный матч с Украиной: нашей команде было действительно непросто, но она добились нужного результата. Ребята забили хорошие мячи, и, конечно, здорово, что Дмитрий Путилов на последних минутах в тяжелой ситуации вытащил пенальти.

    Смотрел и четвертьфинал с Грузией, где тоже было непросто, и обзоры предыдущих матчей на групповом этапе. Как мне кажется, команда идет ровно, еe игра с каждым матчем улучшается. Надеюсь, что и в финальной встрече с португальцами парни покажут хороший футбол и смогут завоевать золото. Важно сыграть собранно, организованно, а ключевым моментом, думаю, станет реализация голевых моментов. Наши давно не выигрывали, часто им не везло как раз в последнем матче. Надеюсь, что на этот раз удача будет на нашей стороне, и команда добьeтся нужного результата.

    Я играл в мини-футбол в юношестве, иногда играю и сейчас в холодное время года. Мне нравится эта разновидность футбола, с удовольствием слежу за нашей сборной», – сказал Сутормин.

    • Россия 1-й и единственный раз выигрывала Евро по футзалу в прошлом веке.
    • Португалия – действующий чемпион Европы.
    • Матч в Амстердаме начнется в 19:30 по Москве.

    Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти

    Источник: РФС

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13642

      Cleaner 33 минуты назад

      Сутормину ли не знать! У него реализация голевых моментов сильно хромает...

      0
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      Рейтинг: +250

      Demgel 1 час назад

      Организация турнира просто ДНИЩЕ(Надо было этих баранов выкинуть за борт трибуны(((Полуфинал снова показал что политика и спорт одно целое(А в финале только все наилучшего нашим парням)))

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      Рейтинг: +125

      More_and_More 1 час назад

      Я бы даже сказал, победит тот, кто забьет больше голов

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      Рейтинг: +250

      Demgel > More_and_More 1 час назад

      Основа футбола)))

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