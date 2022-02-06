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  • Сутормин – о финале Евро по футзалу Португалия – Россия: «Ключевое – реализация голевых моментов»

Сутормин – о финале Евро по футзалу Португалия – Россия: «Ключевое – реализация голевых моментов»

6 февраля 2022, 15:29
4

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы по футзалу между сборными Португалии и России. Он назвал компонент, в котором россияне должны проявить внимательность.

«Внимательно слежу за чемпионатом Европы. Смотрел полуфинальный матч с Украиной: нашей команде было действительно непросто, но она добились нужного результата. Ребята забили хорошие мячи, и, конечно, здорово, что Дмитрий Путилов на последних минутах в тяжелой ситуации вытащил пенальти.

Смотрел и четвертьфинал с Грузией, где тоже было непросто, и обзоры предыдущих матчей на групповом этапе. Как мне кажется, команда идет ровно, еe игра с каждым матчем улучшается. Надеюсь, что и в финальной встрече с португальцами парни покажут хороший футбол и смогут завоевать золото. Важно сыграть собранно, организованно, а ключевым моментом, думаю, станет реализация голевых моментов. Наши давно не выигрывали, часто им не везло как раз в последнем матче. Надеюсь, что на этот раз удача будет на нашей стороне, и команда добьeтся нужного результата.

Я играл в мини-футбол в юношестве, иногда играю и сейчас в холодное время года. Мне нравится эта разновидность футбола, с удовольствием слежу за нашей сборной», – сказал Сутормин.

  • Россия 1-й и единственный раз выигрывала Евро по футзалу в прошлом веке.
  • Португалия – действующий чемпион Европы.
  • Матч в Амстердаме начнется в 19:30 по Москве.

Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Сутормин Алексей
Комментарии (4)
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More_and_More
1644150643
Я бы даже сказал, победит тот, кто забьет больше голов
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Demgel
1644152034
Организация турнира просто ДНИЩЕ(Надо было этих баранов выкинуть за борт трибуны(((Полуфинал снова показал что политика и спорт одно целое(А в финале только все наилучшего нашим парням)))
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serglider
1644176871
Какая на хрен может быть реализация? Тупоголовый футболер не заметил, что наши физически никакие, были уже к концу первого тайма! Провал в финале полностью "заслуга" тренера Скоровича, который вместо восстановления игроков между играми грузил их убойными тренировками...
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