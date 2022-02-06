Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    «Пусть мир узнает, что вы лучшие». Бывшие и действующие игроки сборной России поддержали российских олимпийцев

    В Пекине на этой неделе стартовала зимняя Олимпиада. Бывшие и нынешние футболисты сборной России в формате видео поддержали коллег-спортсменов.

    С пожеланиями выступил в том числе главный тренер России Валерий Карпин.

    • Россия идет в медальном зачете на 3-м месте.
    • 1-е российское золото на этой Олимпиаде взял лыжник Александр Большунов.
    • Олимпиада продлится до 20 февраля.

    Товарищеский матч. «Ахмат» и «Факел» сыграли вничью – 3:3. На игре был Карпин

    Карпин посетил матч «Химки» – «Рубин»

    Онопко посетил сбор «Зенита» в Португалии, поговорив с Дзюбой, Сергеевым и Адамовым

    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93754
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68698
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru