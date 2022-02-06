«Пусть мир узнает, что вы лучшие». Бывшие и действующие игроки сборной России поддержали российских олимпийцев

В Пекине на этой неделе стартовала зимняя Олимпиада. Бывшие и нынешние футболисты сборной России в формате видео поддержали коллег-спортсменов.

С пожеланиями выступил в том числе главный тренер России Валерий Карпин.

Россия идет в медальном зачете на 3-м месте.

1-е российское золото на этой Олимпиаде взял лыжник Александр Большунов .

. Олимпиада продлится до 20 февраля.

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