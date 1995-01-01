Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Лига 1. «Монако» без Головина обыграл «Лион» и поднялся в зону еврокубков

    «Монако» в 23-м туре чемпионата Франции победил «Лион». В обоих мячах поучаствовал лучший бомбардир турнира Виссам Бен-Йеддер.

    Российский полузащитник хозяев Александр Головин пропускал встречу из-за симптомов простуды.

    «Монако» поднялся на четвертое место. «Лион» – 8-й.

    Франция. Лига 1. 23-й тур

    Монако – Лион – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лукас, 2; 2:0 – Бен-Йеддер, 27.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Головин – вне заявки на игру с «Лионом»

    Тренер «Монако» Клеман: «Головин заболел. Он сдаст тест на коронавирус»

    Головин может пропустить матч «Монако» – «Лион». Он не тренировался сегодня («СЭ»)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:04
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93734
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru