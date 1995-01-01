Лига 1. «Монако» без Головина обыграл «Лион» и поднялся в зону еврокубков

«Монако» в 23-м туре чемпионата Франции победил «Лион». В обоих мячах поучаствовал лучший бомбардир турнира Виссам Бен-Йеддер.
Российский полузащитник хозяев Александр Головин пропускал встречу из-за симптомов простуды.
«Монако» поднялся на четвертое место. «Лион» – 8-й.
Франция. Лига 1. 23-й тур
Голы: 1:0 – Лукас, 2; 2:0 – Бен-Йеддер, 27.
Головин – вне заявки на игру с «Лионом»
Тренер «Монако» Клеман: «Головин заболел. Он сдаст тест на коронавирус»
Головин может пропустить матч «Монако» – «Лион». Он не тренировался сегодня («СЭ»)