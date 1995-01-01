Чалханоглу сделал ассист в дерби со своим бывшим клубом «Миланом»

В эти минуты проходит матч 24-го тура Серии А между «Интером» и «Миланом». На 38-й минуте номинальные хозяева вышли вперед.

С передачи Хакана Чалханоглу забил Иван Перишич.

Чалханоглу перешел летом как раз из «Милана».

В 1-м круге Чалханоглу своему бывшему клубу забил.

«Интер» укрепится на 1-м месте, если удержит победу.

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