Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Чалханоглу сделал ассист в дерби со своим бывшим клубом «Миланом»

    В эти минуты проходит матч 24-го тура Серии А между «Интером» и «Миланом». На 38-й минуте номинальные хозяева вышли вперед.

    С передачи Хакана Чалханоглу забил Иван Перишич.

    • Чалханоглу перешел летом как раз из «Милана».
    • В 1-м круге Чалханоглу своему бывшему клубу забил.
    • «Интер» укрепится на 1-м месте, если удержит победу.

    Чалханоглу: «Состав «Интера» лучше, чем у «Милана»

    Ибрагимович – о трансфере Чалханоглу из «Милана» в «Интер»: «Он воспользовался трагедией с Эриксеном»

    Перишич, Чалханоглу, Джеко – в основе «Интера» на игру с «Реалом»; Милитао, Алаба, Модрич выйдут у испанцев

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57801

      portero 49 минут назад

      Интер досрочно хочет взять чемпионство...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +829

      mama1991 1 час назад

      Крыса

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93734
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru