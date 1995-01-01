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    Карпин посетил матч «Химки» – «Рубин»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствовал на товарищеском матче между «Химками» и «Рубином» (0:0). Игра состоялась в Белеке.

    Также игру смотрели главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, помощник Карпина Николай Писарев.

    • Карпин работает в Турции уже неделю.
    • До этого он был в ОАЭ и Испании, где тренировались другие клубы РПЛ.
    • 24 марта Россия сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за место на ЧМ-2022.

    Карпин – об игроках «Динамо» в сборной: «Возможно, будем рассматривать Скопинцева и Грулева»

    Соболев – о сборной: «Не общался с Карпиным. Может, он не видит меня в своей схеме»

    Карпин не пригласил Соболева на встречу кандидатов в сборную

    Источник: «Чемпионат»

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