Карпин посетил матч «Химки» – «Рубин»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствовал на товарищеском матче между «Химками» и «Рубином» (0:0). Игра состоялась в Белеке.

Также игру смотрели главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, помощник Карпина Николай Писарев.

Карпин работает в Турции уже неделю.

До этого он был в ОАЭ и Испании, где тренировались другие клубы РПЛ.

24 марта Россия сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за место на ЧМ-2022.

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