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    «Краснодар» сообщил о возвращении Алонсо из расположения сборной Парагвая

    Новичок «Краснодара» Хуниор Алонсо вернулся в расположение команды.

    28-летний футболист отсутствовал на сборе краснодарцев, так как играл за сборную Парагвая в отборе ЧМ-2022.

    Теперь защитник продолжает готовиться ко второй части сезона в испанской Марбелье.

    • «Краснодар» купил Алонсо за 8 миллионов евро + бонусы.
    • Он заключил с клубом РПЛ контракт до июня 2025 года.
    • Парагвай проиграл Уругваю (0:1) и Бразилии (0:4).

    Хуниор Алонсо: «Перешел в «Краснодар», чтобы выиграть чемпионат России»

    Алонсо, Ботхейм – в старте «Краснодара» на матч с «Жилиной»

    Хуниор Алонсо: «В России хороший уровень футбола и очень конкурентный чемпионат»

    Источник: твиттер «Краснодара»

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