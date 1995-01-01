«Краснодар» сообщил о возвращении Алонсо из расположения сборной Парагвая

Новичок «Краснодара» Хуниор Алонсо вернулся в расположение команды.

28-летний футболист отсутствовал на сборе краснодарцев, так как играл за сборную Парагвая в отборе ЧМ-2022.

Теперь защитник продолжает готовиться ко второй части сезона в испанской Марбелье.

«Краснодар» купил Алонсо за 8 миллионов евро + бонусы.

Он заключил с клубом РПЛ контракт до июня 2025 года.

Парагвай проиграл Уругваю (0:1) и Бразилии (0:4).

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