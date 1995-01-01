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    Алвес – о непопадании в заявку «Барсы» на ЛЕ: «Тренер знает, что я об этом думаю»

    Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал непопадание в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

    «Тренер знает, что я об этом думаю. Я здесь, чтобы помочь. Если помощь заключается в том, чтобы побыть в стороне, я принимаю это. Не собираюсь портить атмосферу в команде», – сказал бразилец.

    • Алвес сделал 2 ассиста в 4 матчах после возвращения в «Барсу».
    • Соперник каталонцев по плей-офф ЛЕ – «Наполи».
    • Команды сыграют 17 февраля в Испании и 24 февраля в Италии.

    Алвес недоволен, что его не включили в заявку «Барсы» на Лигу Европы (Sport.es)

    Все новички, кроме Алвеса, попали в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

    «Барселона» не включит Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы

    Источник: Sport.es

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