Алвес – о непопадании в заявку «Барсы» на ЛЕ: «Тренер знает, что я об этом думаю»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал непопадание в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

«Тренер знает, что я об этом думаю. Я здесь, чтобы помочь. Если помощь заключается в том, чтобы побыть в стороне, я принимаю это. Не собираюсь портить атмосферу в команде», – сказал бразилец.

Алвес сделал 2 ассиста в 4 матчах после возвращения в «Барсу».

Соперник каталонцев по плей-офф ЛЕ – «Наполи».

Команды сыграют 17 февраля в Испании и 24 февраля в Италии.

Алвес недоволен, что его не включили в заявку «Барсы» на Лигу Европы (Sport.es)

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«Барселона» не включит Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы