«Тоттенхэм» намерен подписать летом Осимхена

«Тоттенхэм» уже думает о летней трансферной кампании. Одна из целей – форвард «Наполи» Виктор Осимхен, пишет Transfer News Central со ссылкой на Football Insider.

Лондонцы предпринимали попытки и зимой, но «Наполи» не был готов отпустить Осимхена.

23-летний нигериец стоит 60 миллионов евро.

В Неаполе он с 2020 года.

В сезоне Серии А у Осимхена 13 матчей, 5 голов, 2 результативных паса.

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