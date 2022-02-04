«Тоттенхэм» намерен подписать летом Осимхена

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«Тоттенхэм» уже думает о летней трансферной кампании. Одна из целей – форвард «Наполи» Виктор Осимхен, пишет Transfer News Central со ссылкой на Football Insider.
Лондонцы предпринимали попытки и зимой, но «Наполи» не был готов отпустить Осимхена.
- 23-летний нигериец стоит 60 миллионов евро.
- В Неаполе он с 2020 года.
- В сезоне Серии А у Осимхена 13 матчей, 5 голов, 2 результативных паса.
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