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    «Тоттенхэм» намерен подписать летом Осимхена

    «Тоттенхэм» уже думает о летней трансферной кампании. Одна из целей – форвард «Наполи» Виктор Осимхен, пишет Transfer News Central со ссылкой на Football Insider.

    Лондонцы предпринимали попытки и зимой, но «Наполи» не был готов отпустить Осимхена.

    • 23-летний нигериец стоит 60 миллионов евро.
    • В Неаполе он с 2020 года.
    • В сезоне Серии А у Осимхена 13 матчей, 5 голов, 2 результативных паса.

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    Источник: твиттер Transfer News Central

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    04.02.2022 22:29
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      ylws 1 час назад

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