«Ювентус», «Тоттенхэм» – претенденты на Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло летом может покинуть клуб. За него хотят выручить 40 миллионов евро, пишет Transfer News Central со ссылкой на итальянское издание Calciomercato.
Игрок интересен «Ювентусу» и «Тоттенхэму», где работает итальянец Антонио Конте.
- 22-летний итальянец стоит 33 миллиона евро.
- В сезоне Серии А у него 19 игр, 2 гола, 2 результативных паса.
- Трофеев в карьере Дзаньоло нет.
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