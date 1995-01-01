Рангник: «МЮ» за последнюю неделю прибавил и стал лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о прогрессе команды. Он был достигнут во время паузы на матчи сборных.

«Раньше мы не играли агрессивно в той степени, как мне хотелось бы. В последнюю неделю мы прибавили и стали лучше», – убежден немец.

Рангник принял команду в ноябре.

Манчестерцы идут в АПЛ 4-ми.

В 23:00 по Москве «Манчестер Юнайтед» начнет матч Кубка Англии против «Мидлсбро».

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