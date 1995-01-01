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    Рангник: «МЮ» за последнюю неделю прибавил и стал лучше»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о прогрессе команды. Он был достигнут во время паузы на матчи сборных.

    «Раньше мы не играли агрессивно в той степени, как мне хотелось бы. В последнюю неделю мы прибавили и стали лучше», – убежден немец.

    • Рангник принял команду в ноябре.
    • Манчестерцы идут в АПЛ 4-ми.
    • В 23:00 по Москве «Манчестер Юнайтед» начнет матч Кубка Англии против «Мидлсбро».

    Рангник: «Если Погба хочет уйти летом, то в его личных интересах показывать высокий уровень»

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    Источник: твиттер utdreport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13591

      Cleaner 20 секунд назад

      Вот паровозный сказочник...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      Lipatoff 29 минут назад

      Весна покажет Рагнарек, кто где с...л

      0
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      Рейтинг: +57747

      portero 1 час назад

      Посмотрим надолго ли...

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