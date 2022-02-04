«Снова вместе»: «Байер» выложил фото Азмуна и Лунева

Лунев как обычно после пьянки с травмами
Пресс-служба «Байера» опубликовала фотографию новичка команды Сердара Азмуна с вратарем Андреем Луневым.
«Снова вместе», – говорится в подписи к снимку.
- До 2021 года Азмун и Лунев вместе выступали за «Зенит».
- Россиянин перешел в «Байер» прошлым летом.
- Иранец заключил контракт с немецким клубом в январе.
Wieder vereint!#Azmoun | #Lunev | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/tqyP4HrhCO— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 4, 2022
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