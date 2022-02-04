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    «Снова вместе»: «Байер» выложил фото Азмуна и Лунева

    Пресс-служба «Байера» опубликовала фотографию новичка команды Сердара Азмуна с вратарем Андреем Луневым.

    «Снова вместе», – говорится в подписи к снимку.

    • До 2021 года Азмун и Лунев вместе выступали за «Зенит».
    • Россиянин перешел в «Байер» прошлым летом.
    • Иранец заключил контракт с немецким клубом в январе.

    Директор «Байера»: «Удивлюсь, если Азмун приедет в хорошей форме и сразу попадeт в состав»

    Азмун прилетел в Германию. Сегодня он присоединится к «Байеру»

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    Источник: твиттер «Байера»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14555

      KLIM777 17 минут назад

      Лунев как обычно после пьянки с травмами

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