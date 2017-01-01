Алвес недоволен, что его не включили в заявку «Барсы» на Лигу Европы (Sport.es)

Стала известна реакция защитника «Барселоны» Дани Алвеса на непопадание в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.
По информации Sport.es, 38-летнему футболисту не понравилось это решение тренерского штаба.
- Алвес сделал 2 ассиста в 4 матчах после возвращения в «Барсу».
- Соперник каталонцев по плей-офф ЛЕ – «Наполи».
- Команды сыграют 17 февраля в Испании и 24 февраля в Италии.
Все новички, кроме Алвеса, попали в заявку «Барселоны» на Лигу Европы
«Барселона» не включит Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы
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