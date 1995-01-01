Рангник: «Если Погба хочет уйти летом, то в его личных интересах показывать высокий уровень»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник высказался о полузащитнике Поле Погба, у которого летом истекает контракт с клубом.

«Если Поль захочет остаться или перейти куда-нибудь этим летом, ему в любом случае нужно проявить себя наилучшим образом.

Не только в интересах клуба, но и в его личных – сыграть в ближайшую пару недель на самом высоком уровне», – сказал Рангник.

Переговоры по Погба ведет «ПСЖ».

В сезоне АПЛ у Погба 9 игр, 7 голевых пасов.

Рангник летом перейдет на должность консультанта клуба.

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