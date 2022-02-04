Рангник: «Если Погба хочет уйти летом, то в его личных интересах показывать высокий уровень»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник высказался о полузащитнике Поле Погба, у которого летом истекает контракт с клубом.
«Если Поль захочет остаться или перейти куда-нибудь этим летом, ему в любом случае нужно проявить себя наилучшим образом.
Не только в интересах клуба, но и в его личных – сыграть в ближайшую пару недель на самом высоком уровне», – сказал Рангник.
- Переговоры по Погба ведет «ПСЖ».
- В сезоне АПЛ у Погба 9 игр, 7 голевых пасов.
- Рангник летом перейдет на должность консультанта клуба.
Источник: Goal