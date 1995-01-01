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    Рангник: «Если Погба хочет уйти летом, то в его личных интересах показывать высокий уровень»

    Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник высказался о полузащитнике Поле Погба, у которого летом истекает контракт с клубом.

    «Если Поль захочет остаться или перейти куда-нибудь этим летом, ему в любом случае нужно проявить себя наилучшим образом.

    Не только в интересах клуба, но и в его личных – сыграть в ближайшую пару недель на самом высоком уровне», – сказал Рангник.

    • Переговоры по Погба ведет «ПСЖ».
    • В сезоне АПЛ у Погба 9 игр, 7 голевых пасов.
    • Рангник летом перейдет на должность консультанта клуба.

    «ПСЖ» опережает «Реал» и «Ювентус» в борьбе за Погба (Адриен Гренье)

    Рангник: «Даже если Погба мотивирован для нового клуба, почему мне не ставить его в состав?»

    «ПСЖ» ведет переговоры по Погба и Кессье

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +172

      pele1981 1 час назад

      Чтобы Рангник не говорил, а чумазый сделает по своему)

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