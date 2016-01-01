Обамеянг: «Барса» – великий клуб. Мы должны вернуться и выиграть Лигу чемпионов»

Зовите блудного сына обратно,берите Холланда, и тогда все может быть.
Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о главной цели клуба.
«Барселона» – великий клуб, который должен выиграть Лигу чемпионов. Я здесь, и мы сделаем все, чтобы вернуться и победить», – сказал Обамеянг.
- Обамеянг бесплатно перешел в «Барселону».
- «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию 1 февраля.
- В конце февраля «Барса» сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».
Обамеянг выбрал 25-й номер в «Барселоне»
«Арсенал» будет до июня платить Обамеянгу зарплату (The Athletic)
Обамеянг – третий капитан «Арсенала», перешедший в «Барселону»