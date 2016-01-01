Обамеянг: «Барса» – великий клуб. Мы должны вернуться и выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о главной цели клуба.

«Барселона» – великий клуб, который должен выиграть Лигу чемпионов. Я здесь, и мы сделаем все, чтобы вернуться и победить», – сказал Обамеянг.

Обамеянг бесплатно перешел в «Барселону».

«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию 1 февраля.

В конце февраля «Барса» сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».

Обамеянг выбрал 25-й номер в «Барселоне»

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