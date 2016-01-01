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    Обамеянг: «Барса» – великий клуб. Мы должны вернуться и выиграть Лигу чемпионов»

    Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о главной цели клуба.

    «Барселона» – великий клуб, который должен выиграть Лигу чемпионов. Я здесь, и мы сделаем все, чтобы вернуться и победить», – сказал Обамеянг.

    • Обамеянг бесплатно перешел в «Барселону».
    • «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию 1 февраля.
    • В конце февраля «Барса» сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 17:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +131

      Demgel 1 час назад

      Зовите блудного сына обратно,берите Холланда, и тогда все может быть.

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      Рейтинг: +131

      Demgel > Demgel 1 час назад

      Такую дичь написал......

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