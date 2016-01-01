Азмун прилетел в Германию. Сегодня он присоединится к «Байеру»

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун прилетел в Германию.

Сегодня 26-летний иранец присоединится к «Байеру», с которым подписал контракт до 2027 года.

В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

До «Байера» Азмун всю взрослую карьеру проводил в России.

В «Байере» выступает бывший его одноклубник Андрей Лунев.

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