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    Азмун прилетел в Германию. Сегодня он присоединится к «Байеру»

    Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун прилетел в Германию.

    Сегодня 26-летний иранец присоединится к «Байеру», с которым подписал контракт до 2027 года.

    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • До «Байера» Азмун всю взрослую карьеру проводил в России.
    • В «Байере» выступает бывший его одноклубник Андрей Лунев.

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    Источник: инстаграм «Байера»

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