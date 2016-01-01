Азмун прилетел в Германию. Сегодня он присоединится к «Байеру»

Пусть валит, успехов!
Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун прилетел в Германию.
Сегодня 26-летний иранец присоединится к «Байеру», с которым подписал контракт до 2027 года.
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- До «Байера» Азмун всю взрослую карьеру проводил в России.
- В «Байере» выступает бывший его одноклубник Андрей Лунев.
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