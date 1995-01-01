Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Алексей Березуцкий: «Язиджи и Медина сыграли просто великолепно»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру Юсуфа Язиджи и Хесуса Медины в товарищеском матче с «Виборгом» (3:2).

    – Довольны игрой новичков?

    – Да, доволен. И Юсуф, и Хесус сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

    • Медина забил гол в дебютном матче за ЦСКА.
    • Парагваец перешел в столичный клуб на правах свободного агента.
    • ЦСКА арендовал Язиджи у «Лилля» до конца сезона.

    Березуцкий: «Думаю, у Чалова все должно великолепно пройти в Швейцарии»

    Мухин – о Березуцком в ЦСКА: «Стало веселее и больше шума на тренировках»

    Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru