Алексей Березуцкий: «Язиджи и Медина сыграли просто великолепно»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру Юсуфа Язиджи и Хесуса Медины в товарищеском матче с «Виборгом» (3:2).

– Довольны игрой новичков?

– Да, доволен. И Юсуф, и Хесус сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

Медина забил гол в дебютном матче за ЦСКА.

Парагваец перешел в столичный клуб на правах свободного агента.

ЦСКА арендовал Язиджи у «Лилля» до конца сезона.

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