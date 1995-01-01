Алексей Березуцкий: «Язиджи и Медина сыграли просто великолепно»

Оптимизма очень прибавилось)
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру Юсуфа Язиджи и Хесуса Медины в товарищеском матче с «Виборгом» (3:2).
– Довольны игрой новичков?
– Да, доволен. И Юсуф, и Хесус сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.
- Медина забил гол в дебютном матче за ЦСКА.
- Парагваец перешел в столичный клуб на правах свободного агента.
- ЦСКА арендовал Язиджи у «Лилля» до конца сезона.
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