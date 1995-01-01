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    Мората надеется летом перейти в «Барселону»

    Форвард «Ювентуса» Альваро Мората расстроен из-за несостоявшегося перехода в «Барселону».

    Теперь 29-летний футболист надеется присоединиться к каталонскому клубу по окончании сезона-2021/22.

    Испанец хочет весной проявить себя наилучшим образом, чтобы «Барса» не потеряла к нему интерес.

    • Мората – воспитанник «Реала».
    • В этом сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
    • Права на него до 2023 года принадлежат «Атлетико».

    «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Морату

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      usten 25 секунд назад

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      0
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      Рейтинг: +225

      Lipatoff 1 час назад

      Не надо пожалуйста, один раз не стрельнуло, второй не стоит пытаться

      0
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      Рейтинг: +2920

      Dgad > Lipatoff 24 минуты назад

      Надо Федя...надо))))

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