Мората надеется летом перейти в «Барселону»

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Форвард «Ювентуса» Альваро Мората расстроен из-за несостоявшегося перехода в «Барселону».
Теперь 29-летний футболист надеется присоединиться к каталонскому клубу по окончании сезона-2021/22.
Испанец хочет весной проявить себя наилучшим образом, чтобы «Барса» не потеряла к нему интерес.
- Мората – воспитанник «Реала».
- В этом сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
- Права на него до 2023 года принадлежат «Атлетико».
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