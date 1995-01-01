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    Гринвуд нанял охрану после освобождения под залог (Daily Mail)

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд обеспокоен своей безопасностью.

    После того, как полиция отпустила 20-летнего футболиста под залог, он нанял охрану.

    Теперь два человека дежурят возле дома форварда в Чешире.

    • Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
    • Клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • Полиция арестовала игрока в воскресенье.

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    Феминистка раскритиковала Генича за шутку о Гринвуде, арестованном по подозрению в изнасиловании. Комментатор извинился

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +57659

      portero 33 минуты назад

      Еще и боится... денег значит не растратил.

      0
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      Рейтинг: +270

      Дубина 2 часа назад

      Теперь ходи оглядывайся урод!

      0
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      Рейтинг: +317

      3meeeD > Дубина 1 час назад

      Это тут при чем?)

      1
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