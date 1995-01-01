Гринвуд нанял охрану после освобождения под залог (Daily Mail)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд обеспокоен своей безопасностью.

После того, как полиция отпустила 20-летнего футболиста под залог, он нанял охрану.

Теперь два человека дежурят возле дома форварда в Чешире.

Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.

Клуб отстранил его от тренировок и матчей.

Полиция арестовала игрока в воскресенье.

Болельщики «МЮ» могут бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда

Генич – о шутке про Гринвуда: «Я был не прав и это признаю. У меня у самого две дочери!»

Феминистка раскритиковала Генича за шутку о Гринвуде, арестованном по подозрению в изнасиловании. Комментатор извинился