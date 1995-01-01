Гринвуд нанял охрану после освобождения под залог (Daily Mail)

Еще и боится... денег значит не растратил.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд обеспокоен своей безопасностью.
После того, как полиция отпустила 20-летнего футболиста под залог, он нанял охрану.
Теперь два человека дежурят возле дома форварда в Чешире.
- Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
- Клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- Полиция арестовала игрока в воскресенье.
Болельщики «МЮ» могут бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда
Генич – о шутке про Гринвуда: «Я был не прав и это признаю. У меня у самого две дочери!»
Феминистка раскритиковала Генича за шутку о Гринвуде, арестованном по подозрению в изнасиловании. Комментатор извинился