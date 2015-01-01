Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    «Я должен быть скромным»: Влахович отказался жить в бывшем доме Роналду

    Новичок «Ювентуса» Душан Влахович рассказал, что не будет селиться в доме, который ранее принадлежал Криштиану Роналду.

    «Я ищу жилье, но это не будет дом Криштиану. Я должен быть скромным. Меня не сильно интересует все, что происходит за пределами поля», – сказал 22-летний серб.

    • «Ювентус» купил форварда у «Фиорентины» за 81,6 миллиона евро.
    • Влахович взял 7-й номер, под которым ранее играл Роналду.
    • Португалец выступал за клуб с 2018 по 2021 год.

    Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел уйти свободным агентом, как Мбаппе из «ПСЖ». Было много лжи и обмана»

    Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла»

    Трансфер Влаховича обойдется «Ювентусу» в 91,6 миллиона (Фабрицио Романо)

    Источник: Corriere della Sera

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4743

      AtticusFinch 17 минут назад

      Причем здесь скромность и дом...Только перешел , а уже херню несет какую-то на публику играет...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru