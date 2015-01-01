«Я должен быть скромным»: Влахович отказался жить в бывшем доме Роналду

Новичок «Ювентуса» Душан Влахович рассказал, что не будет селиться в доме, который ранее принадлежал Криштиану Роналду.

«Я ищу жилье, но это не будет дом Криштиану. Я должен быть скромным. Меня не сильно интересует все, что происходит за пределами поля», – сказал 22-летний серб.

«Ювентус» купил форварда у «Фиорентины» за 81,6 миллиона евро.

Влахович взял 7-й номер, под которым ранее играл Роналду.

Португалец выступал за клуб с 2018 по 2021 год.

Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел уйти свободным агентом, как Мбаппе из «ПСЖ». Было много лжи и обмана»

Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла»

Трансфер Влаховича обойдется «Ювентусу» в 91,6 миллиона (Фабрицио Романо)