«Челси», «ПСЖ», «Барселона», «Интер» – претенденты на летний трансфер Дибалы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала летом станет свободным агентом. Он решил не продлевать контракт.
В гонке за аргентинца находятся «Челси», «Барселона», «Интер» и «ПСЖ», желающие подписать свободного агента.
- В этом сезоне Дибала забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
- Дибала в «Ювентусе» с 2015 года.
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