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    «Челси», «ПСЖ», «Барселона», «Интер» – претенденты на летний трансфер Дибалы

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала летом станет свободным агентом. Он решил не продлевать контракт.

    В гонке за аргентинца находятся «Челси», «Барселона», «Интер» и «ПСЖ», желающие подписать свободного агента.

    • В этом сезоне Дибала забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
    • Дибала в «Ювентусе» с 2015 года.

    «Барса» интересуется Дибалой и может подписать его бесплатно летом (Руди Галетти)

    Гвардиола настаивает на трансфере Дибалы в «Ман Сити» (Fooball Italia)

    Дибала готов перейти в «Ливерпуль»

    Источник: Football Italia

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    02.02.2022 23:29
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