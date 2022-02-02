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    Обамеянг – третий капитан «Арсенала», перешедший в «Барселону»

    Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал третьим игроком, перешедшим в «Барселону», а до этого бывшим капитаном «Арсенала». Каталонцы подписали габонца сегодня.

    Ранее в «Барселону», побывав капитанами «Арсенала», ушли Тьерри Анри и Сеск Фабрегас.

    • Вчера «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию.
    • В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    «Арсенал» заплатил Обамеянгу 7 миллионов за разрыв контракта (The Times)

    Обамеянг: «Барса» – один из самых больших клубов в мире. Большая честь быть здесь»

    Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2022 21:54
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