Обамеянг – третий капитан «Арсенала», перешедший в «Барселону»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал третьим игроком, перешедшим в «Барселону», а до этого бывшим капитаном «Арсенала». Каталонцы подписали габонца сегодня.

Ранее в «Барселону», побывав капитанами «Арсенала», ушли Тьерри Анри и Сеск Фабрегас.

Вчера «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию.

В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

«Арсенал» заплатил Обамеянгу 7 миллионов за разрыв контракта (The Times)

Обамеянг: «Барса» – один из самых больших клубов в мире. Большая честь быть здесь»

Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м