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    Кунде, Чуамени, Райс – цели «Челси» на лето

    «Челси» не был активен в зимнее трансферное окно из-за желания сосредоточиться на летней кампании. Лондонцы обозначили три цели.

    Речь идет о защитнике «Севильи» Жюле Кунде и полузащитниках Деклане Райсе («Вест Хэм») и Орельене Чуамени («Монако»).

    • «Вест Хэм» намерен продать Райса за 100 миллионов фунтов стерлингов.
    • Купить Кунде «Челси» пытался в январе.
    • «Челси» идет в АПЛ 3-м.

    «Челси» хочет бесплатно подписать Дембеле летом. Клуб не успел купить его зимой (Sky Sports)

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    Источник: The Athletic

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