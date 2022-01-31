Кунде, Чуамени, Райс – цели «Челси» на лето

«Челси» не был активен в зимнее трансферное окно из-за желания сосредоточиться на летней кампании. Лондонцы обозначили три цели.

Речь идет о защитнике «Севильи» Жюле Кунде и полузащитниках Деклане Райсе («Вест Хэм») и Орельене Чуамени («Монако»).

«Вест Хэм» намерен продать Райса за 100 миллионов фунтов стерлингов.

Купить Кунде «Челси» пытался в январе.

«Челси» идет в АПЛ 3-м.

«Челси» хочет бесплатно подписать Дембеле летом. Клуб не успел купить его зимой (Sky Sports)

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