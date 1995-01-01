«Крылья Советов» представили Игнатьева в образе Оксимирона

Будучи игроком Краснодара, столько бла-бла-бла было в его адрес, очередной не оправдавший надежды краснодарский молодняк.
Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Рубина» в «Крылья Советов».
Самарский клуб представил новичка с помощью видео в образе рэпера Оксимирона.
Видео называется: «Иван Игнатьев. Новая глава».
- «Крылья» арендовали Игнатьева до конца сезона.
- Клуб сможет выкупить россиянина за 2,5 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.
Деспотовч – Игнатьеву: «Русский Иммобиле. Удачи, брат»
Игнатьев пошел на понижение зарплаты ради перехода из «Рубина» в «Крылья» («РБ Спорт»)