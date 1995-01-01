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    «Крылья Советов» представили Игнатьева в образе Оксимирона

    Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Рубина» в «Крылья Советов».

    Самарский клуб представил новичка с помощью видео в образе рэпера Оксимирона.

    Видео называется: «Иван Игнатьев. Новая глава».

    • «Крылья» арендовали Игнатьева до конца сезона.
    • Клуб сможет выкупить россиянина за 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    Деспотовч – Игнатьеву: «Русский Иммобиле. Удачи, брат»

    Игнатьев пошел на понижение зарплаты ради перехода из «Рубина» в «Крылья» («РБ Спорт»)

    Игнатьев – о переходе в «Крылья»: «Для меня это шаг вперед»

    Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +291

      SMITHI 1 час назад

      Будучи игроком Краснодара, столько бла-бла-бла было в его адрес, очередной не оправдавший надежды краснодарский молодняк.

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      Рейтинг: +23095

      bset 2 часа назад

      Оксимирон - отличный музыкант, умный человек, высшее образование Оксфорда
      Игнатьев - никакой футболист, завышенное самомнение, пьянки и гулянки в клубах

      Мягко говоря, некорректное сравнение

      5
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      Рейтинг: +114

      Demgel > bset 1 час назад

      Тут дело не в сравнение товарищ,а в том что Окси повлиял на культуру.Довольно современно,но теперь Ванечка обязан подниматься после такого ролика.Ждем в сборной через 2 года)Ну или в условной Фиорентине....

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      Рейтинг: +6044

      R_a_i_n 2 часа назад

      Боюсь представить если Зюба куда перейдет)))) В каком же образе его представят!!!

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      Рейтинг: +114

      Demgel > R_a_i_n 1 час назад

      В Образе queen we are the champions,он же вон великий)))

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      Рейтинг: +6044

      R_a_i_n > Demgel 1 час назад

      queen в переводи с инглиш означает - королева. И к кому он обращается?? Кто у него королева? Азмунка?

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      Рейтинг: +114

      Demgel > R_a_i_n 1 час назад

      Даже так.we are the champions - трешка РПЛ за Зенит и рекорд по голам в России,я это имел ввиду.Его рекламщики спокойно и такую дичь пойдут.

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      Рейтинг: +6044

      R_a_i_n > Demgel 1 час назад

      Согласен в плане достижений. Зюба в рамках нашего чемпа достиг кое-чего, спору нету. Но как мне кажется его запомнят как гнилого, токсичного высокомерного дрочилу, топтавшего флаг своего родного клуба в первую очередь, а потом уже вспомнят все его достижения. Вообще обидно, что такой спортсмен провалил свой имидж. Не было у него рядом человека, который ему подсказал бы и объяснил как себя вести. Для сравнения... тот же Конифей которого пресса вознесла, не такой сильный футболер, но уважения к нему по более будет. Ибо не замечен чел ни в каких грязных историях и за базаром следил(как говорится в народе).

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      Рейтинг: +6740

      Томик > R_a_i_n 1 час назад

      Ну, не всегда следил, но вокруг него медиа было посильней, поэтому и срывы нивелировали, и провалы делали достижениями.

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      Рейтинг: +1888

      spam2009 > R_a_i_n 56 минут назад

      В образе Дулина из Нашей Раши

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