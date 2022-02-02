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    Марадишвили – самый выносливый футболист в «Локомотиве»

    «Локомотив» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона РПЛ.

    Клуб проводит сбор в Марбелье.

    Игроки «Локо» прошли пик-тест, определили выносливость и физическую форму. Лучшим стал 21-летний полузащитник Константин Марадишвили.

    • Марадишвили перешел в «Локо» в сентябре 2021-го из ЦСКА.
    • За него заплатили 7 млн евро.

    Марадишвили: «Несколько раз называл Березуцкого «Лехой». Было трудно переучиться на Алексея Владимировича»

    Марадишвили: «Когда уходил из ЦСКА в «Локомотив», выбирал не деньги»

    РПЛ. «Локомотив» победил впервые за восемь матчей, обыграв «Уфу»

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +215

      _-G-F-_ 1 час назад

      Так это и так было ясно. Единственный кто в любой момент матча активен и подвижен. Думаю не надолго он в Локо.

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      Рейтинг: +1707

      Dr.Metal 2 часа назад

      Молодец, Костя. Удачи тебе в карьере

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