Марадишвили – самый выносливый футболист в «Локомотиве»

Так это и так было ясно. Единственный кто в любой момент матча активен и подвижен. Думаю не надолго он в Локо.
«Локомотив» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона РПЛ.
Клуб проводит сбор в Марбелье.
Игроки «Локо» прошли пик-тест, определили выносливость и физическую форму. Лучшим стал 21-летний полузащитник Константин Марадишвили.
- Марадишвили перешел в «Локо» в сентябре 2021-го из ЦСКА.
- За него заплатили 7 млн евро.
Вчера наши футболисты прошли пик-тест, определили выносливость и физическую формуСамый выносливый футболист в команде — Константин Марадишвили #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/7GeCR72hKG— «Локомотив» (@fclokomotiv) February 2, 2022
Марадишвили: «Несколько раз называл Березуцкого «Лехой». Было трудно переучиться на Алексея Владимировича»
Марадишвили: «Когда уходил из ЦСКА в «Локомотив», выбирал не деньги»
РПЛ. «Локомотив» победил впервые за восемь матчей, обыграв «Уфу»